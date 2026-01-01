Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У»
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Тамара Подемски
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Награды и номинации Тамары Подемски
Tamara Podemski
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Награды и номинации Тамары Подемски
Сандэнс 2007
Драматичный
Победитель
Макароны любят не сыр и не кетчуп, а эту специю: обычный ужин превращается в пасту из ресторана
«После 60 гоните друзей в шею»: запомните жесткий совет Бехтеревой и продлите свою молодость
2 капли на ватный диск — и куртка как из магазина: в машинке стирать не нужно
В NASA считают, что «Интерстеллар» бледная тень этого старого Sci-Fi: стоил втрое дешевле, но реалистичнее во всем
Что мне снег, что мне зной... когда тест всегда со мной: угадаете 6 фильмов СССР по кадру с героями под зонтом?
Первый русский фильм, собравший больше миллиарда: «позорная копия» советской классики (каждый второй зритель был в ужасе)
Забытый боевик с Мэттом Дэймоном внезапно влетел в топ-10 самых популярных на Netflix — из-за схожести с «Интерстелларом» и «Одиссеей»
До нового «Марсианина» Ридли Скотт пытался снять свою «Дюну»: «Деду пора пить таблетки, это фиаско»
Российский фильм гуляет по миру: сначала обошёл «Мстителей», а теперь его адаптации сняли уже в 4-х странах — следующей станет Египет
Эти 3 российских детектива не раскачиваются, а цепляют с первой серии: №3 – наш ответ «Шерлоку»
Нашли 5 аниме-замен «Закулисью реальности»: смело включайте, все серии мрачных сериалов уже вышли
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