Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Пола Пелл
Награды
Награды и номинации Полы Пелл
Paula Pell
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Полы Пелл
Primetime Emmy Awards 2002
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Победитель
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Actress in a Short Form Comedy or Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Outstanding Actress in a Short Form Comedy or Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2015
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2012
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2001
Outstanding Writing for a Variety, Music or Comedy Program
Номинант
Якен Хгар все продумал заранее: почему на самом деле он завербовал Арью в Безликие
Обычные люди едва могут его попробовать: какой чай пьет Патрик Джейн из «Менталиста»?
На экране кажется чистая графика, а на самом деле это реальный остров: где снимали «Чужой: Земля»
Рейтинг 1.1 и сборы в 20 раз меньше бюджета: этот ремейк классики СССР лучше, чем кажется — россияне спустя годы нашли, за что хвалить
Арису упал в кроличью нору, Усаги его Кролик: в «Алисе в пограничье» все герои — копии сказочных персонажей
Насилие? Нет, все сложнее: вот почему «Атака титанов» попала под запрет в Китае — и в Южной Корее ее не любят
«Попала в колхоз, слушаю мужиков»: угадайте отечественные фильмы о войне по отзыву зрителя — без хорошей интуиции 5/5 не выбить
«Чужой: Земля» теперь придется продлевать на 2-й сезон: сериал оставил сюжетную дыру размером с ксеноморфа — нужны объяснения
Ждали «Бесконечную крепость 2» в 2026 году? Забудьте: у авторов «Истребителя демонов» совсем другие планы
Скучали по Стругацким после «Обитаемого острова»? Камеррер возвращается, но тяжелобольной блондин из фильма Бондарчука теперь не у дел
«1000-7 причин посмотреть»: фанаты «Кайдзю № 8», общий сбор — ИИ назвал 3 похожих аниме, а вы согласны с выбором?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667