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Фильмография
Эбони Ноэль
Ebonée Noel
Киноафиша
Персоны
Эбони Ноэль
Эбони Ноэль
Ebonée Noel
Дата рождения
25 мая 1990
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Романтическая актриса
Биография Эбони Ноэль
Родилась 25 февраля 1990 года.
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Популярные фильмы
7.3
ФБР: Самые разыскиваемые преступники
(2020)
7.2
Крушение
(2016)
7.2
ФБР
(2018)
Фильмография Эбони Ноэль
7
Гарлем
комедия
2021, США
7.3
ФБР: Самые разыскиваемые преступники
драма, криминал
2020, США
7.2
ФБР
драма, криминал
2018, США
6.3
Я люблю тебя, папочка
I Love You, Daddy
комедия
2017, США
Смотреть трейлер
7.2
Крушение
комедия, приключения, боевик
2016, США
5.4
Длинная ночь, короткое утро
Long Nights Short Mornings
мелодрама
2016, США
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