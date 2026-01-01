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Яэль Эйтан
Yael Eitan
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Персоны
Яэль Эйтан
Яэль Эйтан
Yael Eitan
Дата рождения
12 ноября 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Нетания, Израиль
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Биография Яэль Эйтан
Родилась 12 ноября 1983 года. Нетания, Израиль.
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