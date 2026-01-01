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Яэль Эйтан
Яэль Эйтан Yael Eitan
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Яэль Эйтан

Yael Eitan

Дата рождения
12 ноября 1983
Возраст
42 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса
Место рождения
Нетания, Израиль
Актерское амплуа
Драматический актёр, Герой триллеров

Биография Яэль Эйтан

Родилась 12 ноября 1983 года. Нетания, Израиль.

Популярные фильмы

Военнопленные 8.2
Военнопленные (2010)
Разведчик 7.8
Разведчик (2019)
Чужое тело 7.6
Чужое тело (2023)

Фильмография Яэль Эйтан

Одиннадцатое тело
Одиннадцатое тело
драма, криминал, детектив 2024, Израиль
Чужое тело 7.6
Чужое тело
драма 2023, Израиль
Разведчик 7.8
Разведчик
драма, триллер, биография, мини-сериал 2019, Франция
Военнопленные 8.2
Военнопленные
драма, триллер, детектив 2010, Израиль
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