Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
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Сэнди Токсвиг
Награды
Награды и номинации Сэнди Токсвиг
Sandi Toksvig
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Сэнди Токсвиг
BAFTA 2018
Best Entertainment Performance
Номинант
С первыми холодами беру 2 бруска дегтярного мыла и не страдаю, как городские: совет деда из села — на даче спокойно до марта
2-3 капли на ватный диск — и пятен на одежде как не бывало: удаляю с ткани кровь, траву и даже следы от маркера без дорогущей химчистки
Картошка любит не масло и не молоко: 3 добавки превратят пюре в блюдо как в ресторане (соседи точно попросят рецепт)
СССР добрался до Арракиса: 3 «русские» детали «Дюны», которые можно легко пропустить
«Балабол» вернется на НТВ с делом 15-летней давности — и это далеко не единственная интрига 10 сезона
Настоящие Ланнистеры, Красная свадьба и дотракийцы из Азии: 6 сериалов по историям, вдохновившим Мартина на «Игру престолов»
Самый кассовый фильм выходных в России — вовсе не «Человек-паук» и даже не «Колобок»: эта новинка собрала почти 100 млн рублей
Что, если бы «Первый отдел» сняли в 1979-м? Нашли советских «двойников» Брагина и Шибанова — детектив получился бы в разы мрачнее
Худшее аниме Миядзаки выиграло «Оскар», но даже в России мульт не хвалили, а вздыхали: «Ждёшь шедевра, а получаешь халтуру»
Только один военный фильм Тарантино ставит вровень с «Апокалипсисом сегодня»: но до «Иди и смотри» ему – как до Луны пешком
Кэп и Паучок погибли, мультивселенная сломана: Marvel в последний момент отказались снимать самых кровавых «Мстителей» в истории
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