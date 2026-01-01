Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марк Тейлор
Mark Taylor
Киноафиша
Персоны
Марк Тейлор
Марк Тейлор
Mark Taylor
Дата рождения
7 марта 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Скарборо, Онтарио, Канада
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Фантастический герой, Герой триллеров
7.0
Оно. Новая глава
(2024)
4.3
Одна капля
(2016)
7
Оно. Новая глава
It Feeds
ужасы
2024, США
4.3
Одна капля
One Drop
ужасы, фантастика, триллер
2016, Канада
