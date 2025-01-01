Меню
Да’Вин Джой Рэндольф
Награды
Награды и номинации Да’Вин Джой Рэндольф
Da'Vine Joy Randolph
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Да’Вин Джой Рэндольф
Оскар 2024
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Золотой глобус 2024
Best Performance by a Female Actor in a Supporting Role in Any Motion Picture
Победитель
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Номинант
BAFTA 2024
Лучшая женская роль второго плана
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2024
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Победитель
