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Фильмография
Нэйтан Парсонс
Nathan Parsons
Киноафиша
Персоны
Нэйтан Парсонс
Нэйтан Парсонс
Nathan Parsons
Дата рождения
16 июня 1988
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер
Место рождения
Аделаида, Южная Австралия, Австралия
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Драматический актёр
,
Герой фэнтези
Биография Нэйтана Парсонса
Родился 16 июня 1988 года. Аделаида, Южная Австралия, Австралия.
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Популярные фильмы
7.9
Древние
(2013)
7.8
Балерины
(2012)
7.6
Однажды в сказке
(2011)
Фильмография Нэйтана Парсонса
6.8
Верю в любовь
I Still Believe
мелодрама
2020, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.3
Розуэлл, Нью-Мексико
драма, мелодрама, фантастика
2019, США
7.9
Древние
драма, мелодрама, мистика
2013, США
7.8
Балерины
драма, комедия
2012, США
7.6
Однажды в сказке
драма, фэнтези, мелодрама
2011, США
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