Карлос Бернард
Carlos Bernard
Киноафиша
Персоны
Карлос Бернард
Карлос Бернард
Carlos Bernard
Дата рождения
12 октября 1962
Возраст
62 года
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Чикаго, Иллинойс, США
Популярные фильмы
8.6
ФБР: Самые разыскиваемые преступники
(2020)
8.5
Закон и порядок
(1990)
7.9
Чикаго в огне
(2012)
Фильмография Карлос Бернард
Жанр
Все
Боевик
Драма
Криминал
Приключения
Триллер
Год
Все
2021
2020
2018
2016
2012
2010
2006
2005
2001
1990
Все
12
Сериалы
12
Режиссер
10
Актер
2
Закон и порядок: Организованная преступность
драма, криминал
2021, США
8.6
ФБР: Самые разыскиваемые преступники
драма, криминал
2020, США
7.2
ФБР
драма, криминал
2018, США
7.2
Частный детектив Магнум
драма, боевик, криминал
2018, США
6.4
Новый агент МакГайвер
драма, боевик, приключения
2016, США
7.2
Булл
драма, криминал
2016, США
7.9
Чикаго в огне
драма, боевик
2012, США
7.6
Полиция Гавайев
драма, боевик, криминал
2010, США
10,5 баллов: Апокалипсис
драма, боевик
2006, США/Канада
7.9
Мыслить как преступник
драма, криминал, триллер
2005, США/Канада
24 часа
драма, боевик, триллер
2001, США
8.5
Закон и порядок
драма, криминал
1990, США
