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Фильмография
Энтони Лемке
Anthony Lemke
Киноафиша
Персоны
Энтони Лемке
Энтони Лемке
Anthony Lemke
Дата рождения
7 октября 1970
Возраст
55 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Оттава, Онтарио, Канада
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой фэнтези
Биография Энтони Лемке
Родился 7 октября 1970 года. Оттава, Онтарио, Канада.
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Популярные фильмы
8.2
Реальные пацаны
(2010)
7.7
Зов крови
(2010)
7.7
Горячая точка
(2008)
Фильмография Энтони Лемке
7
Братья Харди
драма, детектив, криминал
2020, Канада
6.7
Расследования Фрэнки Дрейк
драма, криминал, детектив
2017, Канада
7.2
Частные сыщики
драма, комедия, криминал
2016, Канада
7.1
Слэшер
ужасы, триллер, детектив
2016, Канада
5.6
Мечты сбываются
A Wish Come True
комедия, мелодрама
2015, Канада / США
7.5
Ведьмы Ист-Энда
драма, фэнтези, мелодрама
2013, США
8.3
Реальные пацаны
комедия, спорт
2010, США
7.7
Зов крови
драма, фэнтези, ужасы
2010, Канада
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