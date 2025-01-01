Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Маришка Харгитей Награды

Награды и номинации Маришка Харгитей

Mariska Hargitay
Награды и номинации Маришка Харгитей
Золотой глобус 2005 Золотой глобус 2005
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 2009 Золотой глобус 2009
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010 Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009 Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008 Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005 Primetime Emmy Awards 2005
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011 Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010 Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009 Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007 Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006 Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004 Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Удивительно, но даже «Константинополь» уже отличился: 3 сериала НТВ 2025 года с рейтингом от 8 и выше
Кинокритику Роджеру Эберту было трудно угодить, но эти 5 научно-фантастических фильма сумели: поставил им высшую оценку
Комедия «Уволить Жору»: Козловский в новом трейлере охотится за Галустяном — но все идет не по плану
Лишь один фильм Гайдая за границей оценили по заслугам: в России о нем не вспоминают, а в СССР вообще заставили «цензурить»
Измена, рак и монастырь: счастливая жизнь Копосовой из «Следа» разрушилась в один момент
«Бесславные ублюдки» так и не получили сиквел, и теперь Netflix это исправит: в главной роли – звезда «Мастера и Маргариты» Локшина
Отрезанные гениталии, кринж и укусы голого Кологривого: 3 сезон «Метода» первые зрители назвали кровавым детским утренником
«Последний самурай» повторил роковую ошибку «Игры в кальмара» – и здесь все даже хуже: рейтинги роскошные, но проблема не в них
Все было так очевидно: Скорсезе заранее выдал главный поворот «Острова проклятых» — просто пересмотрите сцену на пароме
Фокус без престижа: «Иллюзия обмана 3» не провалилась в прокате, но глупостей и сюжетных дыр в фильме больше, чем в швейцарском сыре
И треснул мир напополам: американцы испытывали испанский стыд из-за 1 сцены «Ночного дозора» - им показали измененную версию
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше