Маришка Харгитей
Награды
Награды и номинации Маришка Харгитей
Mariska Hargitay
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Маришка Харгитей
Золотой глобус 2005
Лучшая актриса сериала (драма)
Победитель
Золотой глобус 2009
Лучшая актриса сериала (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучшая актриса в драматическом сериале
Победитель
Primetime Emmy Awards 2011
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2010
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2009
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2008
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2005
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2004
Лучшая актриса в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2011
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2010
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2009
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2007
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2006
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2004
Выдающаяся роль актрисы в драматическом сериале
Номинант
