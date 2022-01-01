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Джонас Пейт
Джонас Пейт
Jonas Pate
О персоне
Фильмография
Джонас Пейт
Jonas Pate
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Дата рождения
15 января 1970
Возраст
52 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Рэфорд, Северная Каролина, США
Биография Джонаса Пейта
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Фильмография Джонаса Пейта
Психоаналитик
драма
2009, США
7.0
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