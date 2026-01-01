Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Хитрый койот»
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Джесси Ходжес
Награды
Награды и номинации Джесси Ходжес
Jessy Hodges
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Джесси Ходжес
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Выдающееся выступление ансамбля в комедийном сериале
Номинант
Перед посадкой картошке делаю «талию» по совету китайских агрономов: каждый куст ломится от клубней
Ковры со стен вынес на улицу: рулон с Ozon за пару тысяч утеплил почти весь дом – и крики соседей больше не слышу
3 бруска дегтярного мыла раскидываю по дому и даче – сплю спокойно до весны: совет бабули из деревни запомнил на всю жизнь
Не «Олдскул» и не «Бригада»: Беляев выбрал российский сериал, который считает эталоном. Спойлер — его снял Урсуляк
«300 спартанцев в духе “Игры престолов”»: Зак Снайдер готовит замену унылому «Дому Дракона» – эпик с рейтингом 7.7 превратят в сериал
Жеглов бы ответил без раздумий: а вы знаете, почему «Место встречи изменить нельзя» дважды меняло название? (тест)
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Фанаты Паламарчука, открывайте игристое: «Ронин» возвращается на ТВ-3 уже 7 сентября
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Мечи и драконы круто, но надоело: 5 шикарных фэнтези-сериалов с высокими рейтингами на IMDb, каждый со своим необычным миром
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