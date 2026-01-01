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О персоне
Маттиас Мурманн
Matthias Murmann
Киноафиша
Персоны
Маттиас Мурманн
Маттиас Мурманн
Matthias Murmann
Дата рождения
1 января 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Продюсер, Сценарист
Место рождения
Ахен, ФРГ (Германия)
Биография Маттиаса Мурманна
Родился в 1984 году. Ахен, ФРГ (Германия).
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Популярные фильмы
7.7
Не пытайтесь это повторить
(2019)
6.6
Кибербункер: Преступный мир
(2023)
Фильмография Маттиаса Мурманна
6.6
Кибербункер: Преступный мир
Cyberbunker: The Criminal Underworld
криминал, документальный
2023, Германия
Смотреть трейлер
7.7
Не пытайтесь это повторить
драма, комедия, криминал
2019, Германия
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