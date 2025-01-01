Меню
О персоне
Фильмография
Гэбриэлль Картерис
Gabrielle Carteris
Гэбриэлль Картерис
Гэбриэлль Картерис
Gabrielle Carteris
Дата рождения
2 января 1961
Возраст
64 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Скоттсдейл, Аризона, США
Цвет глаз
светло-коричневый
Популярные фильмы
6.7
Беверли-Хиллз 90210
(1990)
5.4
12 Рождественских желаний
(2011)
0.0
Мы владеем этим городом
(2022)
Фильмография Гэбриэлль Картерис
Мы владеем этим городом
драма
2022, США
5.4
12 Рождественских желаний
12 Wishes of Christmas
комедия, фэнтези
2011, США
6.7
Беверли-Хиллз 90210
драма, мелодрама
1990, США
