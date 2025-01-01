Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Сэм Бэйн
Награды
Награды и номинации Сэма Бэйна
Sam Bain
О персоне
Награды
Награды и номинации Сэма Бэйна
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2008
Best Situation Comedy
Победитель
Best Situation Comedy
Победитель
BAFTA 2016
Best Scripted Comedy
Номинант
Best Scripted Comedy
Номинант
BAFTA 2012
Best Situation Comedy
Номинант
Best Situation Comedy
Номинант
BAFTA 2011
Best Situation Comedy
Номинант
BAFTA 2010
Best Situation Comedy
Номинант
Best Situation Comedy
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2009
Best Situation Comedy
Номинант
Best Writer
Номинант
Best Situation Comedy
Номинант
Best Writer
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2006
Best Situation Comedy
Номинант
Best Situation Comedy
Номинант
Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»?
В «Дневниках вампира» Елена выпила кровь Деймона, и это было страшнее измены: объясняем, почему Стефан взбесился
Владимир Лабецкий — тот самый Утюг из «Брата»: как он попал к Балабанову и где его искать сегодня
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
Откройте душу матросу в тельняшечке: а потом угадайте 6/6 советских фильмов по хитовой строчке из песни (тест для меломанов)
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Без ядерных взрывов и голой Флоренс Пью: Киллиан Мерфи выбрал лучшую сцену в «Оппенгеймере» — Нолан с ним категорически не согласен
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667