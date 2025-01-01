Меню
Дэвид Маккаллум
Награды
Награды и номинации Дэвид Маккаллум
David McCallum
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Дэвид Маккаллум
Золотой глобус 1966
Best TV Star - Male
Номинант
Primetime Emmy Awards 1969
Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Номинант
Primetime Emmy Awards 1966
Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Dramatic Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1965
Outstanding Individual Achievements in Entertainment - Actors and Performers
Номинант
