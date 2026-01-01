Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Марк Верхайден
Марк Верхайден Mark Verheiden
Киноафиша Персоны Марк Верхайден

Марк Верхайден

Mark Verheiden

Дата рождения
26 марта 1956
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Продюсер, Сценарист
Место рождения
США

Биография Марка Верхайдена

Родился 26 марта 1956 года. США.

Популярные фильмы

Звездный крейсер «Галактика» 8.5
Звездный крейсер «Галактика» (2005)
Чужие: Расширенная версия 8.4
Чужие: Расширенная версия (2024)
Сорвиголова 8.3
Сорвиголова (2015)

Фильмография Марка Верхайдена

Чужие: Расширенная версия 8.4
Чужие: Расширенная версия Aliens Expanded
документальный 2024, США
Болотная тварь 7.3
Болотная тварь
драма, боевик, ужасы 2019, США
Эш против зловещих мертвецов 8.3
Эш против зловещих мертвецов
комедия, боевик, ужасы 2015, США
Сорвиголова 8.3
Сорвиголова
драма, боевик, криминал 2015, США
Константин 7.5
Константин
драма, боевик, ужасы 2014, США
Хемлок Гроув 7
Хемлок Гроув
драма, ужасы, триллер 2013, США
Рухнувшие небеса 7.3
Рухнувшие небеса
драма, боевик, фантастика 2011, США
Каприка 7.2
Каприка
драма, фантастика 2009, США
Показать еще
5 продуктов из «Светофора», которые у меня не залеживаются: попробовала из-за цены, а повторно покупаю уже из-за вкуса
Кладу лист бумаги в холодильник перед отпуском: результат просто поразил - не зря так делают все европейцы
Кондиционеры скоро останутся в прошлом: дизайнеры уже нашли крутую замену – без шума и сквозняка
Устюгов крут не только в «Ментовских войнах»: этот детектив с ним так затягивает, что «через 10 минут кусок в горло не лезет»
Корча, порча, приворот, практикуем мы к проклятьям современнейший подход: чем закончились «Котопес», «Вуншпунш» и другие мультики детства
«Последний дом» от Netflix — позор, а не замена «Извне»: нашли взамен 5 крутых сериалов о ловушке, из которой не выбраться
12 800 000 000 минут просмотра: этот полицейский сериал стал одним из самых популярных в 2026-м — хотя весной его едва не закрыли
Даже у Okko бывают провалы: сразу у 6 худших российских сериалов в истории – позорный рейтинг 5/10 (а ведь там и Нагиев, и Янковский)
Громкая премьера на НТВ со звездой «Шефа» — и формула уже проверенная: в 90-х этот криминальный хит смотрела вся страна
Что посмотреть прямо сейчас? 3 свежих российских сериала, от которых не отлипнуть — все с высоким рейтингом (№3 для фанатов Паламарчука)
Этот сериал HBO стоил в 4 раза дешевле «Игры престолов»: теперь его называют «шедевром наравне с "Сопрано"»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше