Цитата на все времена: Фаина Раневская гениально пошутила о здоровье — и попала в точку

Вся структура «Человека-бензопилы» на пальцах: объясняем, где кончается первый сезон и начинается фильм

Саурон смог, а остальные — нет: почему никто (и даже самые крутые эльфы) больше не выковал Кольцо Всевластия?

«Миротворец» не один: вот 5 сериалов, где все так же безумно и весело — а у последнего рейтинг выше 8

Уверены, что «шарите» в турдизи как рыба в воде? А вот и нет: проверьте, как хорошо вы помните «Великолепный век» (тест)

Сериал «Дыши» оборвался на полуслове — но будет ли 2-ой сезон? Даже самый оптимистичный прогноз не радует

Этот новый вестерн-ужастик шокировал даже Стивена Кинга — у фильма приличные оценки и впечатляющие результаты спустя неделю после релиза

В «Межевом рыцаре» появится лишь один герой из «Игры престолов»: единственный Таргариен, которого не ненавидит никто

Хюррем или Махидевран? Тест покажет, как хорошо вы помните первый сезон «Великолепного века»

Атмосфера 2000-х без фильтров — лучше места и не найти: рассказываем, где снимали сериал «Камбэк» с Петровым