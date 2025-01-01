Меню
Джонатан Нолан
Награды
Награды и номинации Джонатан Нолан
Jonathan Nolan
О персоне
Новости
Награды
Награды и номинации Джонатан Нолан
Оскар 2002
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучший драматический сериал
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Лучшая режиссура драматического сериала
Номинант
Outstanding Writing for a Drama Series
Номинант
Сандэнс 2001
Премия Уолдо Солта за сценарий
Победитель
