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Михаил Соловьев
Mikhail Solovyov
Киноафиша
Персоны
Михаил Соловьев
Михаил Соловьев
Mikhail Solovyov
Дата рождения
18 ноября 1978
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Скорпион
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой боевиков
,
Романтический герой
Популярные фильмы
7.1
Подкидыш
(2019)
6.8
Семейка
(2021)
6.7
Улица
(2017)
Фильмография Михаил Соловьев
Удачные истории
комедия
2026, Россия
6.7
Олень
Olen
комедия
2025, Россия
Смотреть трейлер
5.5
Против всех
комедия
2023, Россия
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Смотреть онлайн
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6.8
Семейка
комедия
2021, Россия
7.1
Подкидыш
драма, мистика
2019, Россия
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
5.2
#СеняФедя
комедия
2018, Россия
Миллионерша
драма, мелодрама, мини-сериал
2017, Россия
6.7
Улица
комедия, драма
2017, Россия
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Новости о Михаил Соловьев
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