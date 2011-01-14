Меню
Валерий Погорельцев
Valery Pogoreltsev
Валерий Погорельцев
Валерий Погорельцев
Valery Pogoreltsev
Дата рождения
15 июля 1940
Возраст
70 лет
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
14 января 2011
Место рождения
Харьков, Украина
Популярные фильмы
7.2
Жаворонок
(1965)
6.0
Татьянин день
(1967)
0.0
Хождение по мукам
(1977)
Фильмография Валерий Погорельцев
Хождение по мукам
драма, исторический
1977, СССР
6
Татьянин день
Tatyanin den
драма, исторический
1967, СССР
7.2
Жаворонок
Zhavoronok
драма, исторический, военный
1965, СССР
