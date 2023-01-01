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Джейсон Мерфи
Джейсон Мерфи Jason Murphy
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Джейсон Мерфи

Jason Murphy

Карьера
Продюсер

Популярные фильмы

Хвостатые пришельцы
Хвостатые пришельцы (2023)
8
Ловцы монстров
Ловцы монстров (2018)
5.4
Рободог: Аэропес
Рободог: Аэропес (2017)
4.9

Фильмография Джейсон Мерфи

Жанр
Год
Все 4 Фильмы 4 Режиссер 3 Продюсер 1
Хвостатые пришельцы 8
Хвостатые пришельцы Space Pups
приключения, семейный, фантастика 2023, США
Билеты
Ловцы монстров 5.4
Ловцы монстров Monsters at Large
семейный 2018,
Рободог: Аэропес 4.9
Рободог: Аэропес Robo-Dog: Airborne
семейный 2017, США
Робо-Пес 4.4
Робо-Пес Robo-Dog
фантастика, семейный 2015, США
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