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Фильмография
Анна Элизабет Джеймс
Anna Elizabeth James
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Персоны
Анна Элизабет Джеймс
Анна Элизабет Джеймс
Anna Elizabeth James
Карьера
Сценарист, Режиссер, Продюсер
Популярные фильмы
6.1
Шанс Эммы
(2016)
5.5
Прирожденная наездница
(2018)
5.0
7 историй от Эфирии
(2017)
Фильмография Анна Элизабет Джеймс
Жанр
Все
Боевик
Детектив
Драма
Приключения
Семейный
Спорт
Триллер
Ужасы
Год
Все
2024
2023
2018
2017
2016
Все
6
Фильмы
6
Сценарист
4
Продюсер
2
Режиссер
4
4.2
Заложница
Held Hostage in My House
детектив, триллер
2024, США
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4.9
Суккуб
Succubus
драма, ужасы, триллер
2024, США
4.4
Торнадо
Supercell
боевик, приключения, драма
2023, США
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5.5
Прирожденная наездница
Destined to Ride
приключения, семейный
2018, США
5
7 историй от Эфирии
7 from Etheria
ужасы
2017, США
6.1
Шанс Эммы
Emma's Chance
драма, семейный, спорт
2016, США
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