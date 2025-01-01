Меню
Ник Роулэнд
Награды
О персоне
Фильмография
Награды
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2021
Лучший британский фильм
Номинант
Лучший британский фильм
Номинант
BAFTA 2015
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Лучший короткометражный фильм
Номинант
Сандэнс 2015
Приз Большого жюри короткометражных фильмов
Номинант
Tallinn Black Nights Film Festival (PÖFF) 2014
Студент
Номинант
