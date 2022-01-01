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Йонас Александр Арнбю
Йонас Александр Арнбю
Jonas Alexander Arnby
О персоне
Фильмография
Йонас Александр Арнбю
Jonas Alexander Arnby
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Дата рождения
10 января 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Йонаса Александра Арнбю
Родился 10 января 1974 года. Копенгаген, Дания.
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Фильмография Йонаса Александра Арнбю
Отель для самоубийц
детектив, драма
2019, Норвегия / Дания / Германия
5.0
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