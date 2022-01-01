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Денис Крючков
Денис Крючков Denis Kryuchkov
Киноафиша Персоны Денис Крючков

Денис Крючков

Denis Kryuchkov

Дата рождения
1 декабря 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер

Биография Денис Крючков

Родился 1 декабря 1973 года. Рязань, СССР (Россия).

Популярные фильмы

Русский рейд
Русский рейд (2020)
6.076923
Омут
Омут (2022)
0
Фильмография Денис Крючков
Жанр
Год
Все 2 Фильмы 2 Режиссер 2
Омут
Омут
триллер, драма 2022, Россия
Русский рейд 6.1
Русский рейд
боевик 2020, Россия
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