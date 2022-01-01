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О персоне
Фильмография
Денис Крючков
Denis Kryuchkov
Киноафиша
Персоны
Денис Крючков
Денис Крючков
Denis Kryuchkov
Дата рождения
1 декабря 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Режиссер, Сценарист, Продюсер
Биография Денис Крючков
Родился 1 декабря 1973 года. Рязань, СССР (Россия).
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Популярные фильмы
Русский рейд
(2020)
6.076923
Омут
(2022)
0
Фильмография Денис Крючков
Жанр
Все
Боевик
Драма
Триллер
Год
Все
2022
2020
Все
2
Фильмы
2
Режиссер
2
Омут
триллер, драма
2022, Россия
6.1
Русский рейд
боевик
2020, Россия
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