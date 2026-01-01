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Мануэль Соррош
Manuel Sorroche
Киноафиша
Персоны
Мануэль Соррош
Мануэль Соррош
Manuel Sorroche
Карьера
Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Комедийный актёр
Популярные фильмы
4.1
#Москва-Руаян или Что творят женщины
(2019)
Фильмография Мануэля Сорроша
4.1
#Москва-Руаян или Что творят женщины
#Moscou-Royan
комедия
2019, Россия / Франция
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