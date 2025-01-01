Меню
Персоны
Урсула Макфарлейн
Награды
Награды и номинации Урсулы Макфарлейн
Ursula Macfarlane
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Урсулы Макфарлейн
BAFTA 2018
Лучшая односерийная документальная телепрограмма
Номинант
Лучшая односерийная документальная телепрограмма
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Best Photography Factual
Номинант
Best Sound Factual
Номинант
Best Sound Factual
Номинант
Flaherty Documentary Award (TV)
Номинант
