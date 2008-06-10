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Дэвид Брирли
David Brierly
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Дэвид Брирли
Дэвид Брирли
David Brierly
Дата рождения
1 января 1935
Возраст
73 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
10 июня 2008
Карьера
Актер
Место рождения
Йоркшир, Англия
Популярные фильмы
7.9
Нити
(1984)
Фильмография Дэвид Брирли
Жанр
Все
Драма
Год
Все
1984
Все
1
Фильмы
1
Актер
1
7.9
Нити
Threads
драма
1984, Великобритания / Австралия / США
Смотреть трейлер
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