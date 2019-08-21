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Евгений Торрес

Евгений Торрес
Евгений Торрес
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Карьера
Режиссер
Биография Евгения Торреса

Фильмография Евгения Торреса
Трудности выживания
Трудности выживания
комедия, мелодрама 2019, Россия
4.0
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Рассказывать истории про молодых интереснее: Евгений Торрес дал эксклюзивное интервью Киноафише.Инфо Режиссер Евгений Торрес («Интерны», «В спорте только девушки») рассказал Киноафише о своем новом фильме, романтической комедии «Трудности выживания».    
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21 августа 2019 15:50
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