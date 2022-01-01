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Дениз Орта
Дениз Орта
Deniz Orta
О персоне
Фильмография
Дениз Орта
Deniz Orta
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Дата рождения
1 января 1991
Возраст
31 год
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Место рождения
Бремен, Германия
Биография Дениз Орта
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Фильмография Дениз Орта
Орай
драма
2019, Германия
6.0
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