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Элис Беллагамба Alice Bellagamba
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Элис Беллагамба

Alice Bellagamba

Дата рождения
1 ноября 1987
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Герой триллеров

Биография Элис Беллагамба

Родилась 1 ноября 1987 года. Италия.

Популярные фильмы

Идеальная западня 5.5
Идеальная западня (2018)

Фильмография Элис Беллагамба

Идеальная западня 5.5
Идеальная западня Welcome Home
триллер 2018, США
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