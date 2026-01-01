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Элис Беллагамба
Alice Bellagamba
Киноафиша
Персоны
Элис Беллагамба
Элис Беллагамба
Alice Bellagamba
Дата рождения
1 ноября 1987
Возраст
38 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Актерское амплуа
Герой триллеров
Биография Элис Беллагамба
Родилась 1 ноября 1987 года. Италия.
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Популярные фильмы
5.5
Идеальная западня
(2018)
Фильмография Элис Беллагамба
5.5
Идеальная западня
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триллер
2018, США
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Рецензия
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