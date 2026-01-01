Меню
Награды
Награды и номинации Ноа Хоули
Noah Hawley
Награды и номинации Ноа Хоули
Primetime Emmy Awards 2014
Outstanding Miniseries
Победитель
Outstanding Miniseries
Победитель
Outstanding Writing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Прайм-таймовая премия «Эмми» 2024
Outstanding Limited or Anthology Series
Номинант
Outstanding Writing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Writing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Limited Series
Номинант
Outstanding Directing for a Limited Series, Movie or a Dramatic Special
Номинант
