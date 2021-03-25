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Джо Пенна
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Фильмография Джо Пенны
Дальний космос
фантастика, триллер, драма
2021, Германия / США
5.0
Затерянные во льдах
драма
2018, Исландия
7.0
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Тони Коллетт и ее команда астронавтов борются за выживание в трейлере фантастической драмы «Дальний космос»
Также в фильме сыграли Анна Кендрик, Дэниэл Дэ Ким и Шамир Андерсон.
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25 марта 2021 10:45
Netflix приобрел права на научно-фантастический фильм «Дальний космос» с Анной Кендрик и Тони Коллетт
Премьера состоится в 2021 году.
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2 декабря 2020 11:24
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