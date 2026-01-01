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Эдуардо Лескано
Eduardo Lezcano
Киноафиша
Персоны
Эдуардо Лескано
Эдуардо Лескано
Eduardo Lezcano
Дата рождения
16 июля 1981
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Герой триллеров
,
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
Биография Эдуардо Лескано
Родился 16 июля 1981 года. Буэнос-Айрес, Аргентина.
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Популярные фильмы
6.0
Взрослые игры
(2017)
3.8
Поколение киллеров
(2023)
Фильмография Эдуардо Лескано
3.8
Поколение киллеров
Murder Syndicate
триллер
2023, США
6
Взрослые игры
Flower
драма, комедия
2017, США
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