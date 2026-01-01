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Награды и номинации Маша Шилински

Mascha Schilinski
Награды и номинации Маша Шилински
Каннский кинофестиваль 2025 Каннский кинофестиваль 2025
Приз жюри
Победитель
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Берлинале 2017 Берлинале 2017
Премия за лучший первый полнометражный фильм
Номинант
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