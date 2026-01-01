Оповещения от Киноафиши
Маша Шилински Mascha Schilinski
Дата рождения
1 января 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Режиссер

Популярные фильмы

Звук падения 6.9
Звук падения (2025)
Дочь 6.6
Дочь (2017)

Фильмография Маша Шилински

Жанр
Год
Звук падения 6.9
Звук падения Sound of falling
драма 2025, Германия
Смотреть трейлер Рецензия
Билеты
Дочь 6.6
Дочь Die Tochter
драма 2017, Германия
