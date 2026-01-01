Оповещения от Киноафиши
«Малыш»
1
Маша Шилински
Mascha Schilinski
Маша Шилински
Маша Шилински
Mascha Schilinski
Дата рождения
1 января 1984
Возраст
42 года
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Сценарист, Режиссер
Популярные фильмы
6.9
Звук падения
(2025)
Билеты
6.6
Дочь
(2017)
2
6.9
Звук падения
Sound of falling
драма
2025, Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
Билеты
6.6
Дочь
Die Tochter
драма
2017, Германия
Новости о Маша Шилински
