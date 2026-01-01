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Якуб Вронски
Jakub Wronski
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Якуб Вронски
Якуб Вронски
Jakub Wronski
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
5.7
Муми-тролли. Зимняя сказка
(2017)
Фильмография Якуба Вронски
5.7
Муми-тролли. Зимняя сказка
Muumien joulu / Moomins and the Winter Wonderland
анимация, семейный
2017, Финляндия / Польша
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