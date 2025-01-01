Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Синтиа Эриво
Награды
Награды и номинации Синтии Эриво
Cynthia Erivo
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Синтии Эриво
Оскар 2025
Лучшая женская роль
Номинант
Оскар 2020
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Лучшая песня к фильму
Номинант
Золотой глобус 2025
Best Performance by a Female Actor in a Motion Picture, Musical or Comedy
Номинант
Золотой глобус 2022
Лучшая актриса мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 2020
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучшая песня
Номинант
Primetime Emmy Awards 2021
Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2025
Лучшая женская роль
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2019
EE Rising Star Award
Номинант
Сандэнс 2025
Визионерская премия
Победитель
Премия Гильдии киноактеров США 2025
Выдающееся исполнение актеров в кинофильме
Номинант
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль актрисы в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2020
Выдающаяся роль актрисы в главной роли
Номинант
Драмы больше нет. И интриги тоже: известна дата выхода аниме, обогнавшего «Атаку титанов» и «Ван-Пис» — «Магическая битва» возвращается с 3 сезоном
Новая охота началась, но где именно? Разбираемся, как называется та самая «планета смерти», на которой даже Хищник боится дышать
Не Хюррем и не Мустафуа: кого на самом деле звал умирающий Сулейман из «Великолепного века», когда закрыл глаза навсегда
Вильнев актеров не жалеет: съемки «Дюны 3» довели Паттинсона до изнеможения — звезде «Сумерек» досталась сложная роль
«Будет только мешать»: фанаты «Гарри Поттера» ополчились против нового героя в перезапуске — HBO пришлось вмешаться
«Восхитительный» стал «омерзительным»: кем был Саурон до событий «Братства кольца» и почему Толкин называл его «чистым злом»?
Как зовут коня Гэндальфа из «Властелина колец»? В оригинале все просто, а на русском минимум 3 варианта – фанаты выбрали лучший
«Ну так и женись, хороняка!»: тест осилят те, кто внимательно смотрел «Ивана Васильевича» – что значат 5 странных фраз из фильма?
Чтобы расслабиться после тяжелого рабочего дня: лучшие комедийные сериалы, которые вышли в этом году
Бетон, бригада и немного ностальгии: сможете угадать 5 фильмов СССР по кадрам со строителями? (тест)
67% зрителей не могут ошибаться: эта категория кино поднимает настроение – ИИ уже нашел за вас 5 лент с оценками 7+
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667