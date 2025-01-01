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Фильмография
Изабелла Николаева
Isabella Nikolaeva
Киноафиша
Персоны
Изабелла Николаева
Изабелла Николаева
Isabella Nikolaeva
Дата рождения
12 ноября 1950
Возраст
74 года
Знак зодиака
Скорпион
Популярные фильмы
7.5
Кончится лето
(2025)
0.0
Уол о5ото
(2017)
0.0
Чувак
(2017)
Фильмография Изабелла Николаева
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Год
Все
2025
2020
2017
Все
4
Фильмы
4
Актриса
4
7.5
Кончится лето
Konchitsya leto
драма
2025, Россия
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комедия
2020, Россия
Уол о5ото
Уол о5ото
криминал, комедия
2017, Россия
Чувак
комедия, криминал
2017, Россия
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