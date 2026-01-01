Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Новости
Киноафиша
Персоны
Марни МакПайл
Дата рождения
4 июля 1966
Возраст
59 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Актерское амплуа
Актёр ужасов, Герой триллеров, Драматический актёр
Популярные фильмы
7.4
Триумф
(2005)
6.7
Ловушка
(2024)
6.3
Герой наших снов
(2024)
Фильмография Марни МакПайл
Жанр
Все
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Мистика
Семейный
Спорт
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2025
2024
2007
2005
2001
Все
7
Фильмы
6
Сериалы
1
Актриса
7
Копенгагенский тест
фантастика, триллер
2025, Великобритания
6.3
Герой наших снов
Dream Scenario
комедия, ужасы
2024, США
Смотреть трейлер
Рецензия
6.7
Ловушка
Trap
ужасы, детектив, триллер
2024, США
Смотреть трейлер
4.8
Тоска
Longing
комедия, драма
2024, Канада / США
4.6
Отзвуки эха 2: Возвращение
Stir of Echoes: The Homecoming
ужасы, мистика, триллер
2007, США / Канада
7.4
Триумф
The Greatest Game Ever Played
драма, исторический, спорт
2005, США / Канада
6.2
Город без Рождества
A Town Without Christmas
драма, семейный
2001, США
Новости о Марни МакПайл
Убийца Джош Хартнетт попадает в затруднительное положение в трейлере триллера «В ловушке»
«Домовёнок Кузя 2» выходит 19 марта 2026 года: в трейлере показали нового злодея — тут замешана Полина Гагарина (видео)
Хит Netflix «Ночной агент» вернулся с третьим сезоном и взорвал топы RT: критики поставили ему 100% «свежести»
Проводим Масленицу в стиле корейских дорам: легкий рецепт блинчиков паджон из любимых хитов
Новый триумф после 2,4 млрд в кассе: российский фильм покоряет мировой прокат — от США до Монголии
Смотрели «Сказку о царе Салтане» в кино? А теперь тест: вспомните, что пропало на 5 кадрах из фильма (спойлер: многие провалятся)
«Не впадай в отчаянье» – лучше пройди тест: вспомните 7 ярких реплик из «Место встречи изменить нельзя» (справятся только фанаты)
В кабинете Брагина кровь рекой: что показали в 9-й серии «Первого отдела 5»
«Я требую продолжения банкетаy» yу или хотя бы ответа, кто это сказал в советском кино: тест
В Казахстане сняли свое «Слова пацана»: в России об этом фильме почти не слышали, а жаль - рейтинг 7,8
Зависали на «Слове пацана»? А могли пропустить еще 5 хитов – вот что смотрели в России в 2025-м чаще всего
«Очередной сериал про ментов»: почему Антон Васильев отказался от съемок в «Невском»
