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Скоро в прокате «Пункт назначения: Мост №13»
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Фильмография
Ник Е. Тарабэй
Nick E. Tarabay
Киноафиша
Персоны
Ник Е. Тарабэй
Ник Е. Тарабэй
Nick E. Tarabay
Дата рождения
28 августа 1975
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Дева
Место рождения
Бейрут, Ливан
Актерское амплуа
Герой боевиков
,
Драматический актёр
,
Фантастический герой
Популярные фильмы
8.8
Одиссея
(2026)
Билеты
8.3
Спартак: Дом Ашура
(2025)
8.2
В поле зрения
(2011)
Фильмография Ник Е. Тарабэй
8.8
Одиссея
The Odyssey
приключения, фэнтези, боевик
2026, США
Смотреть трейлер
Билеты
8.3
Спартак: Дом Ашура
драма, боевик, исторический, мини-сериал
2025, США
6
Пряничное Рождество
A Gingerbread Christmas
драма, мелодрама
2022, Канада / США
7.9
Грабь награбленное: Искупление
боевик, приключения, криминал
2021, США
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
6.8
Родина: Форт Салем
драма, боевик, мистика
2020, США
7.1
Старгерл
боевик, фантастика
2020, США
3.3
Вуаль
The Veil
фантастика, боевик, приключения
2017, США
Смотреть трейлер
8.1
Пространство
фантастика, триллер, детектив
2015, США
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