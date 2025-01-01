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Джефф Парис
Джефф Парис Jeffrey Vincent Parise
Киноафиша Персоны Джефф Парис

Джефф Парис

Jeffrey Vincent Parise

Дата рождения
8 июля 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Индианаполис, Индиана, США

Популярные фильмы

Ведьма любви 6.2
Ведьма любви (2016)
Копы в законе 3.8
Копы в законе (2025)
Детектив под кайфом 0.0
Детектив под кайфом (2023)

Фильмография Джефф Парис

Жанр
Год
Все 3 Фильмы 2 Сериалы 1 Актриса 3
Копы в законе 3.8
Копы в законе Mob Cops
криминал, драма 2025, США
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Детектив под кайфом
Детектив под кайфом
комедия 2023, США
Ведьма любви 6.2
Ведьма любви The Love Witch
комедия, ужасы 2016, США
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