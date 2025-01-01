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Фильмография
Джефф Парис
Jeffrey Vincent Parise
Киноафиша
Персоны
Джефф Парис
Джефф Парис
Jeffrey Vincent Parise
Дата рождения
8 июля 1974
Возраст
51 год
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Индианаполис, Индиана, США
Популярные фильмы
6.2
Ведьма любви
(2016)
3.8
Копы в законе
(2025)
0.0
Детектив под кайфом
(2023)
Фильмография Джефф Парис
Жанр
Все
Драма
Комедия
Криминал
Ужасы
Год
Все
2025
2023
2016
Все
3
Фильмы
2
Сериалы
1
Актриса
3
3.8
Копы в законе
Mob Cops
криминал, драма
2025, США
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Детектив под кайфом
комедия
2023, США
6.2
Ведьма любви
The Love Witch
комедия, ужасы
2016, США
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