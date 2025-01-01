Меню
Саймон Кинберг
Награды
Награды и номинации Саймона Кинберга
Simon Kinberg
Награды
Награды и номинации Саймона Кинберга
Оскар 2016
Лучший фильм
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Primetime Emmy Awards 2018
Outstanding Children's Program
Номинант
Outstanding Children's Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Children's Program
Номинант
Outstanding Children's Program
Номинант
Золотая малина 2016
Худший сценарий
Номинант
Худший сценарий
Номинант
