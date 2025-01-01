Меню
Янош Сас
Награды
Награды и номинации Янош Сас
János Szász
О персоне
Фильмография
Спектакли
Награды
Награды и номинации Янош Сас
ММКФ 1997
Премия ФИПРЕССИ
Победитель
Лучшая режиссура
Победитель
Золотой Святой Георгий
Номинант
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA) 1994
Специальная награда жюри
Победитель
Приз ФИПРЕССИ
Победитель
ММКФ 2007
Золотой Святой Георгий
Номинант
