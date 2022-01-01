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Амира Дастур
Амира Дастур
Amyra Dastur
О персоне
Фильмография
Амира Дастур
Amyra Dastur
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Дата рождения
7 мая 1993
Возраст
29 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актриса
Биография Амиры Дастур
Родилась 7 мая 1993 года. Мумбаи, Индия.
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Фильмография Амиры Дастур
Рис и фасоль
комедия, драма, семейный
2018, Индия
5.0
Доспехи Бога: В поисках сокровищ
боевик, комедия, приключения
2017, Индия / Китай
5.0
Любовь в Варанаси
драма, мелодрама
2013, Индия
4.0
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