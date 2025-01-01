Меню
Награды и номинации Иланы Глейзер
Ilana Glazer
Награды и номинации Иланы Глейзер
Primetime Emmy Awards 2019
Outstanding Short Form Comedy or Drama Series
Номинант
Outstanding Actress in a Short Form Comedy or Drama Series
Номинант
Outstanding Short Form Comedy or Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Short Form Comedy or Drama Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Short Form Comedy or Drama Series
Номинант
MTV Movie & TV Awards 2017
Лучшая комедийная роль
Номинант
Лучшая комедийная роль
Номинант
