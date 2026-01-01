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Скоро в прокате «Сыграть в ящик»
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Марла Гиббс
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Награды и номинации Марла Гиббс
Marla Gibbs
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Награды
Награды и номинации Марла Гиббс
Золотой глобус 1985
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 1985
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1984
Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1983
Outstanding Supporting Actress in a Comedy, Variety or Music Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1982
Outstanding Supporting Actress in a Comedy or Variety or Music Series
Номинант
Primetime Emmy Awards 1981
Outstanding Supporting Actress in a Comedy or Variety or Music Series
Номинант
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