Гай Ричи снимет новых «Джентльменов»: обещает сохранить рецепт хита, но добавить туда Камбербэтча

«"Ментовские войны" конца XIX века»: новый детектив с Устюговым еще не вышел, а зрители уже увидели в сюжете версию Шилова

15-летняя жертва, кислота и мёртвый осуждённый: свежий французский детектив о реальном деле 2002 года затягивает так, что не оторваться

«Великолепный век» обелил Ибрагима-пашу и выставил Сулеймана подлецом — но в реальности визирь наделал столько ошибок, что казнь была неизбежна

Цирк уехал, Альф остался: почему сериал про пришельца закончился так, что зрители не досматривали последнюю серию

В 2026-м с дивана можно не вставать: 7 сериальных премьер грядущего года – от сурового «Первого отдела» до шутливого «Олдскула»

Самая эпичная ошибка в истории «Гарри Поттера»: Йейтс убил любовную линию Северуса и Лилли, удалив эти сцены

«Он немного аутист»: Колокольников восторгается работой с этим американским режиссером, хотя другие актеры называют ее «мучительной»

Этот фэнтези-сериал с рейтингом 8,1 ломал ожидания задолго до «Игры престолов» — и получалось в разы лучше: отдельное спасибо за финал

Выбирают 66% зрителей: этот жанр сериалов оказался самым востребованным у россиян – смотрят и зумеры, и бумеры