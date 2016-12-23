Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Люсия Масчино

Люсия Масчино

Lucia Mascino
Люсия Масчино
Люсия Масчино Lucia Mascino
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Карьера
Актриса
Биография Люсии Масчино

Фильмография Люсии Масчино
Итальянские каникулы
Итальянские каникулы
комедия 2020, Италия
6.0
Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя
Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя
комедия 2016, Италия
6.0
Все фильмы
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
В прокат выходит фильм «Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя» В российский прокат 1 января выходит романтическая комедия «Зимняя сказка, или Королева, потерявшая имя» от режиссёра Катерины Кароне. Фильм расскажет о девушке по имени Регина (в пер.
Написать
23 декабря 2016 10:43
Все новости
Related video
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Приложение киноафиши